Приостановку авиасообщения с Великобританией продлили до 16 марта

Приостановка авиасообщения с Великобританией продлена до 16 марта. Об этом сообщил 16 февраля оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Авиасообщение с Великобританией приостановили с 22 декабря 2020 года по 1 февраля из-за того, что в королевстве был выявлен новый штамм коронавируса. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, новый штамм передается на 70% быстрее, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

Из-за обнаружения нового штамма авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран.

В январе 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что у одного россиянина, прибывшего до Нового года из Великобритании, был обнаружен новый штамм коронавируса. Через три дня в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора уточнили, что заболевший не представляет опасности для окружающих и вирус от него никому не передался.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.