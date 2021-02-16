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Второй за неделю детский сад открылся в Волгограде

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В Тракторозаводском районе Волгограда принял первых малышей детский сад на 140 мест. Он расположен в посёлке ГЭС, на улице Героев Шипки, 29а. Это второй детсад, начавший работу в городе на этой неделе. Новое дошкольное учреждение стало филиалом детского сада № 201.

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В трехэтажном здании есть спортзал и зал для музыкальных занятий, кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда и т. д. На территории установлены спортивная и игровые площадки, отмечает ресурс «НовостиВолгограда.Ру».

15 февраля открылся новый детский сад в Кировском районе. Он тоже может принять 140 ребят. А весной в Советском районе начнёт работу детский сад в микрорайоне «Родниковая долина». Все три объекта построены в рамках нацпроекта «Демография».

Как стало известно 10 февраля, в Волгограде возбуждено семь уголовных дел против директора учебного центра и троих руководителей коммерческих организаций, подозреваемых в мошенничестве. Они похитили в общей сложности около 3 млн рублей, выделенных на реализацию национального проекта «Демография».

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