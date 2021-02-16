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Вынесение приговора по расстрелам на майдане в Киеве запланировали к концу года

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова предположила, что приговор по расстрелам в феврале 2014 года во время протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве может быть вынесен в конце этого года. Об этом она заявила во вторник, 16 февраля, в видеообращении, опубликованном на сайте офиса генпрокурора.

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«В этом году ожидают завершения судебного разбирательства в суде первой инстанции относительно расстрелов на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Учитывая периодичность судебных заседаний, мы имеем основания рассчитывать на приговор до конца 2021 года», — сказала она.

Венедиктова уточнила, что в 2020 году были предъявлены обвинения 42 лицам.

При этом заочное расследование осуществляется в отношении десяти бывших сотрудников «Беркута», которые подозреваются в совершении 20 февраля 2014 года «умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 лиц, террористического акта и других преступлениях».

В апреле прошлого года стало известно, что государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.

30 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что расследование убийств людей, которые происходили на евромайдане, будет продолжено.

Сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности в Киеве в ноябре 2013 года после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Позже на площади стали происходить стычки между демонстрантами и силовиками. 20 февраля 2014 года на площади произошла стрельба, в ходе которой погибли десятки человек.

Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на режим возглавлявшего тогда страну Виктора Януковича. В результате смены власти, произошедшей в феврале 2014 года, Янукович покинул страну.

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