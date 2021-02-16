Hyundai вывела на тесты новый пикап Santa Cruz

Корейская компания Hyundai тестирует свой первый серийный пикап под названием Santa Cruz. Испытания проводятся в Финляндии. Об этом 16 февраля сообщает Motor1.

По данным издания, производство модели стартует до конца 2021 года. Сборку машины наладят на американском заводе бренда в Монтгомери (штат Алабама).

Дизайн серийного пикапа практически не будет отличаться от одноименного концепта, который был представлен еще в 2015 году на автосалоне в Детройте. При этом серийная версия Santa Cruz незначительно вырастает в размерах по сравнению с прототипом.

Ожидается, что пикап Hyundai Santa Cruz будет ориентирован на рынок Северной Америки, где автомобили с таким типом кузова пользуются огромным спросом.

10 февраля сообщалось, что Hyundai показала концепт Tiger X-1, который представляет собой шагающий автомобиль-трансформер, способный передвигаться по труднодоступной местности.

По задумке разработчиков такой аппарат мог бы, например, вести научно-исследовательскую деятельность не только на Земле, но и на других планетах, а также на Луне.