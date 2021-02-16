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Того запустит процедуру для сертификации вакцины «Спутник V»

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Того начнет административную процедуру для сертификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в этой стране, заявил 16 февраля глава МИД республики Робер Дюссэ.

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«Мы сейчас запустим необходимую административную процедуру, чтобы сертифицировать российскую вакцину, и будем надеяться, что сможем ее закупить как можно скорее, чтобы бороться с мировой пандемией», — сказал дипломат в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Также состоялось подписание межправительственного соглашения о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических или служебных паспортов и совместного заявления о неразмещении первыми оружия в космосе, следует из сообщения на странице МИД России в Twitter.

Также во вторник власти республики Сан-Марино сообщили о намерении использовать для борьбы с коронавирусом российскую вакцину «Спутник V»

В этот же день научный центр «Вектор» подтвердил эффективность российских вакцин в отношении британского штамма коронавируса: специалисты центра показали действенность вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Накануне президент России Владимир Путин поручил проанализировать эффективность российских вакцин от коронавируса против его новых штаммов.

«Спутник V» входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире. Вакцина была зарегистрирована в государствах Европы, Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке.

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