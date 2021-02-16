Умерла актриса Малого театра Лариса Кичанова

Заслуженная артистка России, актриса Малого театра Лариса Кичанова умерла на 72-м году жизни, сообщила 16 февраля пресс-служба театра.

«Скончалась заслуженная артистка России Лариса Георгиевна Кичанова. Коллектив Малого театра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким актрисы», — говорится в сообщении.

О месте и времени прощания с Ларисой Георгиевной проинформируют позднее.

Лариса Кичанова родилась 27 июля 1949 года в Оренбурге. Окончила ГИТИС в 1972 году, после чего была принята в Государственный академический Малый театр.

Актриса сыграла в театре более 45 ролей, в том числе исполнила роль Улиты в спектакле «Лес» по пьесе А.Н. Островского, роль Аграфены Кондратьевны в постановке «Свои люди — сочтемся!», в спектакле «Правда — хорошо, а счастье лучше» — Палагею Зыбкину.

Также она снималась в кино, в частности в фильмах «А зори здесь тихие» (1972), «А у нас на заводе» (1971) и других.