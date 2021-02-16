Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Того запустит процедуру для сертификации вакцины «Спутник V»
Мир
В ФРГ призвали не ставить под вопрос «Северный поток – 2»
Общество
Умерла актриса Малого театра Лариса Кичанова
Общество
Онищенко сообщил о выработке у москвичей популяционного иммунитета к COVID-19
Общество
Дептранс Москвы попросил таксистов не завышать цены из-за снегопада
Общество
В Москве выделили еще 3 млрд рублей на выплаты медикам за борьбу с COVID-19
Политика
Отчет главы правительства в Госдуме запланирован на 21 апреля
Происшествия
Пожар после разгерметизации емкостей с топливом в Новой Москве потушен
Общество
Первый гражданин США сделал прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V»
Сюжет:

Онищенко сообщил о выработке у москвичей популяционного иммунитета к COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У москвичей уже сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу за счет числа переболевших и вакцинации. Такое мнение высказал во вторник, 16 февраля, академик РАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Превентивные замеры: как в РФ сформируют иммунитет у 60% населения
Улучшение эпидемиологической ситуации в стране дает предпосылки для отмены ряда ограничений

«Сейчас мы с вами наращиваем иммунитет против коронавируса. И по мере создания популяционного иммунитета в Москве во всяком случае он уже точно есть. Где-то 900 тыс. переболело, плюс привитые, плюс те, кого мы не диагностировали, а они уже имеют иммунитет», — сказал Онищенко на пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время Москва демонстрирует достаточно устойчивый иммунитет.

23 января вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России удастся добиться популяционного иммунитета к коронавирусу уже в нынешнем году.

С 18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявил президент РФ Владимир Путин 13 января. Кроме того, глава государства отметил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что показывает практика.

Как отмечала Голикова, около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в первом квартале текущего года.

Прививку предлагают сделать вакциной «Спутник V», которая была разработана Центром имени Гамалеи и стала первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность достигла 100%.

к

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021