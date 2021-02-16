Онищенко сообщил о выработке у москвичей популяционного иммунитета к COVID-19

У москвичей уже сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу за счет числа переболевших и вакцинации. Такое мнение высказал во вторник, 16 февраля, академик РАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Сейчас мы с вами наращиваем иммунитет против коронавируса. И по мере создания популяционного иммунитета в Москве во всяком случае он уже точно есть. Где-то 900 тыс. переболело, плюс привитые, плюс те, кого мы не диагностировали, а они уже имеют иммунитет», — сказал Онищенко на пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время Москва демонстрирует достаточно устойчивый иммунитет.

23 января вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России удастся добиться популяционного иммунитета к коронавирусу уже в нынешнем году.

С 18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявил президент РФ Владимир Путин 13 января. Кроме того, глава государства отметил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что показывает практика.

Как отмечала Голикова, около 20 млн россиян смогут сделать прививку против коронавируса в первом квартале текущего года.

Прививку предлагают сделать вакциной «Спутник V», которая была разработана Центром имени Гамалеи и стала первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность достигла 100%.

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