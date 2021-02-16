Младенческая смертность достигла исторического минимума в Оренбуржье

Младенческая смертность значительно сократилась и достигла исторического минимума в Оренбургской области. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

За три года младенческая смертность сократилась более чем в два раза — с 7,6 до 3,6 промилле. Детская смертность уменьшилась на 47%, пишет РИА «Оренбуржье». Савинова отметила, что младенческая смертность оказалась на 20% ниже, чем в среднем по России.

За последние два года в регионе не зафиксированы случаи материнской смертности от акушерских причин. Глава минздрава напомнила, что в 2020 году в Оренбуржье был открыт роддом для беременных с коронавирусом. Дальнейшее снижение смертности Савинова назвала основной задачей системы здравоохранения.

В регионе начался тотальный аудит всех случаев смертности от болезней системы кровообращения и онкологии. Проверяются истории болезней и медицинские карты пациентов.