Дижон указал Дацику на лишний вес и назвал «толстым тараканом»

Камерунский боксер Тайсон Дижон в беседе с телеканалом РЕН ТВ назвал своего соперника — бойца ММА Вячеслава Дацика толстым тараканом, с которым ему придется биться по правилам бокса 20 февраля в Москве.

Африканец выразил уверенность, что противник находится не в лучшей физической форме.

«Дацик, тебе не повезло, это я тебе точно говорю. Ты не сможешь со мной боксировать. Возможно, если бы мы бились в формате ММА, то у тебя получилось бы. Ты толстый, ты смог бы использовать свой жир, чтобы сесть на мою шею. Но в боксе не вариант, братан. Лучше отказаться заранее. Ты не Рыжий Тарзан, это не так. Ты уже не Рыжий Тарзан, ты был им когда-то. Я тебя даже не вижу, ты таракан, я докажу тебе 20 февраля, что я король», — сказал спортсмен.

Такие выводы Дижон сделал после того, как посмотрел бой Дацика со спортивным блогером Артемом Тарасовым.

«Я смотрел бои Дацика, в том числе с Артемом Тарасовым, который тоже будет биться на нашем турнире. Да, когда-то Вячеслав был в форме, но не сейчас», — полагает камерунец.

В свою очередь спортсмен пообещал, что в бою он будет демонстрировать все свои навыки.

«Я выйду на ринг и буду делать то, что умею. Вот и все. Если он чувствует, что лучше меня, то пусть покажет это. Я буду делать то, что умею. Это самое важное. Я спортсмен, я борец, я воин», — заключил он.

9 февраля YouTube-канал True Gym MMA опубликовал видео со встречи участников предстоящего турнира, в ходе которой Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан подарил своему сопернику — камерунскому боксеру Тайсону Дижону связку бананов. В ответ тот бросил бананы в лицо Дацика. Он напомнил сопернику о его криминальном прошлом.

Дацик и Дижон встретятся на ринге 20 февраля, турнир пройдет в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».

Ранее, 2 февраля, российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко спрогнозировал, что Дацик одолеет Дижона. Спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов, который также станет участником в турнире, выразил мнение, что россиянин находится в плохой форме и ему не хватит сил в бою.

В рамках уникального турнира Тарасов встретится с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым. Также бои пройдут между боксером-профессионалом Федором Чудиновым и его соперником Айзеком Чилембой (Малави) и пауэрлифтером, бывшим регбистом Денисом Вильдановым и его соперником самбистом, бойцом смешанных единоборств Максимом Новоселовым. Турнир покажет телеканал РЕН ТВ.