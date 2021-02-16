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Mercedes-Benz Fashion Week Russia открывает прием заявок на гранты для дизайнеров

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Весенний сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет с 20 по 24 апреля в phygital-формате. Программа Недели моды объединит физическое мероприятие в Москве с прямыми трансляциями показов модных дизайнеров со всего мира. MBFW Russia совместно с Фондом моды продолжат масштабную грантовую поддержку российских дизайнеров. Московские и российские дизайнеры, получившие грант фонда, смогут провести показ без вступительного взноса. Прием заявок на получение гранта открыт на сайте Фонда моды до 31 марта 2021 года.

В новом сезоне MBFW Russia презентует уникальную digital-платформу, на которой будут представлены онлайн-инструменты, позволяющие зрителям погрузиться в атмосферу мероприятия. Помимо этого все дизайнеры-участники Недели моды покажут новые коллекции в соцсетях, на сайтах СМИ, шоу-румов и концепт-сторов — прямые трансляции показов будут доступны вниманию журналистов, байеров, инфлюенсеров и зрителей по всему миру.

Гранты на участие в MBFW Russia

MBFW Russia совместно с Фондом моды принимает заявки дизайнеров и брендов, которые имеют юридическое лицо, ведут деятельность не более семи лет и могут представить на MBFW Russia коллекцию, которая ранее не демонстрировалась публично, в том числе в социальных сетях. Экспертный совет рассмотрит работы всех претендентов, результаты будут объявлены до 5 апреля 2021 года. Получить дополнительную информацию об условиях участия можно на сайте Фонда моды.

В России и в мире

В формате стрима новые коллекции могут показать дизайнеры из любой точки России и мира. Бренды, которые не планируют приезжать в столицу и готовы обеспечить трансляцию своих показов онлайн, могут подать заявку на сайте Национальной палаты моды до 31 марта. Экспертный совет отберет претендентов в соответствии с правилами MBFW Russia. Бренды и дизайнеры-участники из других городов и стран будут заявлены в основном расписании Недели моды.

Осенью 2020 MBFW Russia успешно реализовала этот формат показов, собрав в единое московское расписание прямые трансляции из Санкт-Петербурга, Якутска, Сочи, Краснодара, Джакарты в дополнение к показам на площадках Москвы.

Безопасность

Организаторы Mercedes-Benz Fashion Week Russia примут все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: на мероприятии будут соблюдаться актуальные рекомендации Роспотребнадзора в отношении выставочных мероприятий на момент проведения мероприятия.

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