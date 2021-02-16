Число DDoS-атак онлайн-магазинов в России выросло вдвое в 2020 году

В РФ число хакерских атак на онлайн-магазины выросло в 2020 году. Специалисты зарегистрировали в два раза больше случаев по сравнению с 2019 годом. Активность мошенников связывают с ростом популярности отрасли во время пандемии и самоизоляции, сообщает телеканал «Известия». Почти половина атак пришлась на четвертый квартал. При успешной реализации ущерб для крупного магазина может составить около 600 тыс. рублей в день.

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