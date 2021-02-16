Отчет главы правительства в Госдуме запланирован на 21 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 апреля выступит в Государственной думе с отчетом о работе правительства в 2020 году. Об этом сообщили журналистам во вторник, 16 февраля, в пресс-службе кабмина.

«Дата ежегодного выступления председателя правительства Михаила Мишустина с отчетом в Государственной думе согласована Государственной думой и правительством. Ежегодный отчет правительства состоится 21 апреля», — говорится в сообщении пресс-службы.

Мишустин выступал в Госдуме 22 июля прошлого года с отчетом правительства России за 2019 год. Это было его первое выступление в качестве председателя правительства.

Депутаты подготовили около 190 вопросов по самым разным темам, в том числе о повышении тарифов ЖКХ, экономической стабильности страны, появлении системы стратегического планирования.

В частности, тогда Мишустин рассказал об особенностях корректировки национальных проектов, безопасности российских вакцин от коронавируса и др.