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В Москве выделили еще 3 млрд рублей на выплаты медикам за борьбу с COVID-19

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Власти Москвы выделили 3 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам ковидных стационаров. Соответствующее постановление 16 февраля подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Отмечается, что деньги получат не только работники стационаров, но и сотрудники Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник.

Врачи, работающие в стационаре, получат 70 тыс. рублей в месяц, средний медицинский персонал — 50 тыс. рублей в месяц, младший медицинский и прочий персонал — 30 тыс. рублей.

Врачи Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи получат выплату в размере 50 тыс. рублей в месяц, средней медицинский персонал — 30 тыс. рублей.

Врачи амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, которые выявляют заболевших и ведут медицинское наблюдение на дому, могут рассчитывать на 70 тыс. рублей ежемесячно, средний медицинский персонал — на 50 тыс. рублей.

«Также дополнительные выплаты получают сотрудники, непосредственно выполняющие исследования грудной клетки методом компьютерной томографии: врачи — 30 тыс. рублей в месяц, средний медицинский персонал — 25 тыс. рублей в месяц», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

1 февраля президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о единовременных выплатах медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН. Величина выплаты составит 68 тыс. рублей.

В целях обеспечения дополнительных государственных гарантий отдельным категориям граждан глава государства постановил осуществить выплаты тем медицинским сотрудникам указанных служб, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь заболевшим COVID-19, и тем, у кого подозрение на коронавирус.

Также выплаты получат граждане, которые по долгу службы осуществляют перевозку пациентов с подтвержденным или неподтвержденным коронавирусом до места оказания помощи.

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