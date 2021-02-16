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Парковки запретят на некоторых улицах Петрозаводска

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В Петрозаводске изменится схема движения транспорта. В марте вступят в силу изменения в центре города — на Кукковке и Древлянке.

Как рассказали ИА «Карелinform» в городской администрации, на проспекте Ленина уберут парковки. Речь идет о нечетной стороне между улицами Куйбышева и Пушкинской и о нечетной стороне между улицами Дзержинского и Андропова.

Также на проспекте Ленина в ночные часы запретят парковаться по четной стороне от улицы Герцена до заездного кармана, по нечетной — до дома № 31, А по нечетной стороне проспекта — от Институтского проезда до улицы Анохина.

Кроме того, постоянные ограничения введут на нечетной стороне от дома № 31 до улицы Антикайнена и по четной стороне от улицы Анохина до дома № 28. Останавливаться запретят и по нечетной стороне проспекта от улицы Анохина до улицы Шотмана и вдоль дома № 38 до площади Гагарина. На участке до улицы Шотмана запретят парковаться в ночное время.

Постоянные ограничения будут действовать по четной стороне Лесного проспекта от Лососинского шоссе до Высотного проезда, на Кукковском кольце, по нечетной стороне Комсомольского проспекта до улицы Ровио.

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