Первый гражданин США сделал прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V»

Гражданин США сделал прививку вакциной «Спутник V» в поликлинике Евпатории, сообщили 16 февраля в крымском министерстве здравоохранения.

«В Евпатории во вторник в поликлинике детской больницы прошла вакцинация против короновирусной инфекции гражданина Соединенных Штатов Америки Брюса Уотса Бевена», — передает «РИА Новости».

По данным республиканского минздрава, это первая вакцинация российской вакциной в Крыму американского гражданина. Он является мужем археолога Татьяны Смекаловой, гражданки России, которая также прошла вакцинацию.

По словам Бевена, который живет в Евпатории со своей женой больше года, он приехал в Крым из пригорода Вашингтона и очень рад, что смог привиться хорошей вакциной. «Это было бы небезопасно для меня — ехать в США, чтобы получить вакцину. Поездка занимает 24 часа. Гораздо лучше получить ее здесь и сейчас», — рассказал он.

Ранее, 11 февраля, в Евросоюзе оценили шансы «Спутника V» попасть в портфель вакцин, одобренных на территории ЕС.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял о том, что «Спутник V» может быть одобрен к применению в ЕС в марте.

Между тем в ряде европейских стран, в частности в Италии и Чехии, сообщили, что не против получить российскую вакцину раньше.

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины в ЕС 29 января. Позднее, 9 февраля, стало известно, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V».