Пожар после разгерметизации емкостей с топливом в Новой Москве потушен

Пожар в бытовках в Новой Москве, где разгерметизировались емкости с топливом, потушен. Об этом сообщила во вторник, 16 февраля, пресс-служба столичного ГУ МЧС.

«Принятыми мерами в 12:21 возгорание бытовок ликвидировано. Подразделения продолжают охлаждение емкостей», — говорится в сообщении.

О пожаре на улице Адмирала Корнилова, 62, в поселении Сосенское в Новой Москве, стало известно 16 февраля. Сообщалось, что возгорание началось в бытовках, затем огонь перекинулся на резервуар с топливом, неподалеку от АЗС. В результате произошел взрыв с последующим горением на площади 50 кв. м.

Была проведена эвакуация в радиусе 300 м от места взрыва резервуаров. Сведений о пострадавших не поступало.

Как рассказал источник «Известий», на месте происшествия находилось два резервуара с топливом, объем которых достигал 500 куб. м. Проезд по улице был перекрыт из-за угрозы распространения огня на соседнее здание.