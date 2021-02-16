Биржи Москвы и Петербурга изменят время работы

Биржи Москвы и Санкт-Петербурга изменят время своей работы. С 1 марта торговые площадки будут начинать операции с 7:00. Мосбиржа раньше начнет торги на валютном и срочном рынках, сообщает телеканал «Известия». Петербургская площадка введет сессию по торговле бумагами. Новое время работы будет удобно для инвесторов из Азиатского региона, в частности Китая, Гонконга и Сингапура, отметили на Московской бирже.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.