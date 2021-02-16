Сбербанк приобрел разработчика российского гибрида «Ё-мобиль»

Сбербанк приобрел у белорусской фирмы «Кейджи Импэкс» компанию «Ё-инжиниринг», которая разрабатывала российский гибридный автомобиль «Ё-мобиль». Инженеры компании будут заниматься направлением Sber Automotive Technologies (SberAutoTech).

Как сообщает 16 февраля «Коммерсант», SberAutoTech включает в себя разработку платформы для автономного транспорта и сопутствующих технологий, а также создание работоспособных беспилотников.

Проект «Ё-мобиля», которым занималась «Ё-инжиниринг», в 2010 году анонсировал бизнесмен Михаил Прохоров. Гибридную модель планировалось выпускать на заводе под Санкт-Петербургом. Проектная мощность предприятия должна была составить 40 тыс. машин в год.

В апреле 2014 года проект был закрыт в связи с изменением конъюнктуры авторынка, общей ситуацией в экономике и ослаблением рубля. Основную часть документации по «Ё-мобилю» за €1 получил государственный институт НАМИ.

9 февраля сообщалось, что импорт легковых автомобилей в Россию в 2020 году сократился на 19,7% по сравнению с показателем 2019 года, до 243,2 машины. За отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на $5,4 млрд. При этом в декабре 2020 года было импортировано 28,9 тыс. машин (+0,2% к ноябрю 2020 года).