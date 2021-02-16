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Правительство России выделит 3,6 млрд на развитие сельских территорий

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на развитие сельских территорий будет дополнительно выделено 3,6 млрд рублей. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщила пресс-служба российского правительства.

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Отмечается, что часть из этих средств (2,47 млрд рублей) будет направлено на финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий.

«Средства распределят между 22 регионами, в которых за счет федеральной помощи планируется реализовать более 30 проектов. Речь идет о строительстве и реконструкции школ, детских садов, спортивных комплексов, бассейнов, газо- и водопроводов», ― подчеркивается в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что эти мероприятия затронут около 195 тыс. человек и позволят создать более 7 тыс. рабочих мест.

Помимо этого еще 1,16 млрд рублей пойдут на субсидирование программы сельской ипотеки под 3% годовых. Как подчеркнул Мишустин в ходе заседания кабмина, такое решение может помочь почти 12 тыс. семей улучшить свои жилищные условия.

Ранее, 17 января, сообщалось, что Министерство сельского хозяйства России готовит законопроект, согласно которому в стране разрешат продажу с/х продукции на землях, принадлежащих крестьянским, фермерским хозяйствам, а также потребительским кооперативам. Кроме того, разрешается возводить на этой территории временные торговые помещения.

В ведомстве посчитали, что внесение соответствующих изменений в закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и другие законодательные акты позволит жителям сел снизить издержки, связанные со сбытом их продукции.

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