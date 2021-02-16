Новые автомобили скорой помощи приобретут в Ростовской области

Для Центральной городской больницы Донецка приобретут два автомобиля повышенной проходимости, сообщили в правительстве Ростовской области. При помощи новых карет скорой помощи можно будет оперативно оказывать помощь людям, которые проживают в отдаленных поселках.

На обновление фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Прогном выделят свыше 1,5 млн рублей, работы должны завершиться до 1 июля. До 1 октября подрядчик закончит капремонт кровли в ЦРБ Ремонтненского района, на эти работы потратят 20 млн рублей. Об этом информирует RostovGazeta.

Ранее комплекты необходимого для онлайн-общения оборудования (видеокамера, колонки, микрофон) доставили в 31 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) Омской области. Теперь сельские медики смогут пользоваться всеми новыми опциями, а также поддерживать постоянную связь с коллегами из областных профильных учреждений.