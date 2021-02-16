В Кремле ответили на вопрос о возможных контактах Путина и Байдена

Планов по проведению встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом пока нет. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Пока нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

При этом, говоря о продолжении переговоров по разоруженческой тематике, он отметил, что «предстоят несколько лет очень напряженных переговоров, это однозначно», но на экспертном уровне.

«Что касается контактов на высшем уровне, то пока об этом речи не идет», — уточнил Песков.

По словам представителя Кремля, ряд зарубежных визитов главы российского государства находится в проработке, однако все зависит от эпидемиологической обстановки.

В конце января Путин и Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа. 3 февраля соглашение вступило в силу. Договор в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.

12 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон и Москва при нынешнем американском лидере Джо Байдене вряд ли найдут согласие по большинству текущих проблем.

Днем ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не прекращают циничные попытки вмешаться во внутренние дела России. Москва, по словам дипломата, не испытывает никаких иллюзий относительно будущих отношений с США при президентстве Байдена.