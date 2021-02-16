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Власти Сан-Марино выразили готовность использовать «Спутник V»

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Власти Республики Сан-Марино намерены использовать для борьбы с коронавирусом российскую вакцину «Спутник V», пишет издание Il Resto del Carlino.

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По словам главы минздрава республики Роберто Чаватты, Сан-Марино готово выделить средства на закупку российского препарата, если за это проголосует местный большой генеральный совет (парламент).

С начала вакцинации от коронавируса в Европе прошло 45 дней, но в Сан-Марино препараты еще не поступили. В январе государство заключило соглашение с Италией о поставках в страну вакцин. Рим согласился выделить Сан-Марино 50 тыс. доз, однако вакцины в карликовое государство еще не поступили.

Жители недовольны неспособностью властей организовать вакцинацию от COVID-19. Врачи самостоятельно едут в Италию в надежде, что им там сделают прививки.

За время пандемии в Сан-Марино, по данным портала Worldometers, зафиксировано 3317 случаев заболевания, 2993 человека выздоровели, зарегистрировано 72 летальных исхода. В Сан-Марино выражают тревогу по поводу роста случаев коронавируса и соседства с Италией, где эпидемиологическая ситуация остается тревожной.

Ранее, 21 января, председатель совета директоров Итальянского агентства по лекарствам Джорджо Палу назвал российскую вакцину «Спутник V» умным препаратом.

Он подчеркнул, что российские и китайские вакцины имеют право на полноценную оценку. В то же время, по его словам, применение российских препаратов в Италии возможно только в случае чрезвычайной ситуации.

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