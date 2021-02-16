В Кремле прокомментировали суд над Навальным за оскорбление ветерана

Оскорблять ветеранов Великой Отечественной войны в России недопустимо, заявил во вторник, 16 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал судебный процесс над блогером Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана.

«Оскорблять ветеранов в нашей стране нельзя», — подчеркнул представитель Кремля.

Во вторник в Бабушкинском суд Москвы началось заседание по делу Навального. В ходе заседания гособвинение попросило признать блогера виновным по делу о клевете. Гособвинитель отметила, что вместо извинений «подсудимый продолжил оскорблять Артеменко в ходе процесса». Прокурор попросила оштрафовать Навального на 950 тыс. рублей.

Защита Навального при этом просит оправдать его по уголовному делу о клевете на ветерана.

Также в начале заседания прокуратура попросила направить в Следственный комитет (СК) России для проверки оскорбления Навальным в адрес судьи и государственного обвинителя на процессе по делу о клевете. Судья назвала ходатайство прокурора преждевременным.

В итоге судья Вера Акимова назначила оглашение приговора Навальному по делу о клевете на Артеменко на 20 февраля.

Навального обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко, которого блогер назвал летом 2020 года предателем. Навальный раскритиковал ролик с поддержкой ветераном поправок в Конституцию России.