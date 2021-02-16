В Новосибирске водитель наехал на женщину с коляской из-за замечания

В Новосибирске водитель наехал на женщину с коляской из-за замечания

2021-02-16 12:19:02

2021-02-16 12:19:02

2021-02-16 12:19:02

2021-02-16 12:19:02

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