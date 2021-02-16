Минэнерго и Минфин начали обсуждение субсидирования доставки топлива на Дальний Восток

Минэнерго и Минфин России обсуждают возможность субсидирования доставки топлива на Дальний Восток и в Забайкальский край. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба Минэнерго.

«Минэнерго обсуждает с Минфином России вопрос субсидирования перевозки топлива потребителям Дальнего Востока и Забайкальского края. Министерство энергетики уже направило в Минфин соответствующее предложение», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе совещания с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и топливными компаниями региона замминистра энергетики РФ Павел Сорокин подчеркнул, что смысл субсидии заключается в существенном снижении транспортного диспаритета в регионе, что влияет на конечные оптовые цены.

«Мы ожидаем, что предложенное решение позволит существенно нарастить количество НПЗ-грузоотправителей для региона, создать конкуренцию между ними, а также сформировать стабильные запасы топлива в Забайкалье к летнему периоду, в том числе и для независимых сетей АЗС», ― добавил он.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос исполнения обязательств крупными нефтекомпаниями по поставке топлива согласно нормативам реализации в регионе. Подчеркивалось, что благодаря крупным вертикально-интегрированным компаниям рост цен на топливо в Забайкальском крае в настоящее время находится в пределах инфляции, однако на некоторых АЗС маржинальность держится на крайне низком уровне.

Ранее, 10 февраля, стало известно, что Независимый топливный союз (НТС) направил вице-премьеру РФ Александру Новаку письмо с предложением ввести субсидии на перевозку сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Дальний Восток.

Союз предложил компенсировать РЖД потери в доходах в размере до 4 тыс. рублей за тонну перевозимого топлива в Дальневосточный регион. Субсидию предполагается платить из федерального бюджета. Как рассказал «Известиям» президент НТС Павел Баженов, СУГ — замена бензина, и его объем в структуре потребления на дальневосточном топливном рынке растет с каждым годом.

В середине января на Хабаровском НПЗ из-за технических работ остановилось производство бензина. Из-за сообщений о дефиците топлива на местных АЗС выстраивались очереди. Для восполнения запасов в Хабаровском крае и других регионах ДФО Минэнерго распорядилось организовать поставки более 38 тыс. т бензина с НПЗ Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.