Разгерметизация резервуаров произошла на АЗС из-за пожара в Новой Москве

Разгерметизация двух резервуаров произошла на АЗС из-за пожара в Новой Москве, говорится в сообщении столичного главка МЧС России.

После взрыва в Новой Москве начался пожар, площадь которого достигает 50 кв. метров.

«От факторов пожара произошла разгерметизация двух резервуаров на расположенной рядом АЗС. Подразделения работают с соблюдением техники безопасности. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в МЧС.

Также сообщалось, что в Новой Москве была проведена эвакуация в радиусе 300 м от места взрыва двух резервуаров с топливом.

«В Новой Москве в поселении Сосенское на улице Адмирала Корнилова, 62, загорелась бытовка, огонь перекинулся на резервуар с топливом, в результате чего произошел взрыв с последующим горением», — сообщил источник «Известий».

По данным источника, на месте ЧП находились два резервуара с топливом, объем которых достигал 500 куб. м. Отмечается, что наблюдается факельное горение, также есть риск, что огонь перекинется на стоящее рядом здание. Проезд по улице был перекрыт.

Ранее, 6 февраля, произошел пожар в Новой Москве на втором этаже жилого 10-этажного дома. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, также проверку проводит прокуратура Москвы. По версии следствия, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. В результате пожара в поселке Мосрентген в Новой Москве были госпитализированы 12 человек.