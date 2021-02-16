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Названа дата премьеры нового Mercedes-Benz С-класса

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Немецкая компания Mercedes-Benz 23 февраля 2021 года представит новое поколение модели C-класса. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

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Согласно опубликованным изображениям, модель будет представлена в кузове седан. Кроме того, на презентации покажут внедорожный универсал All-Terrain.

Никакой информации о новом поколении C-класса пока нет, но известно, что модель получит обновленную фирменную мультимедийную систему MBUX (Mercedes-Benz User Experience), которая способна распознавать голосовые команды и жесты.

1 декабря сообщалось, что Mercedes-Benz приступила к дорожным тестам нового электрического седана EQE.

Серийный седан будет построен на базе платформы MEA, разработанной специально для электрокаров. Автомобиль оснастят электрической силовой установкой суммарной мощностью 400 л.с. На одной зарядке аккумуляторов машина сможет проехать до 1200 км.

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