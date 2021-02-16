В ЮАР сообщили о получении заявки на регистрацию «Спутника V»

Производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подал заявку на регистрацию препарата в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщили в местном министерстве здравоохранения.

Уточняется, что соответствующая документация получена Южноафриканским управлением по регулированию медицинских средств (SAHPRA), пишет 16 февраля SABCNews.

Также в минздраве ЮАР заявили, что «продолжают взаимодействовать с производителями «Спутника V»».

3 января стало известно, что Южно-Африканская Республика ведет переговоры с Россией для использования «Спутника V».

Тогда министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе уточнял, что среди прочих переговоры ведутся с производителями из Китая, а также с компаниями Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson.

Ранее, 19 декабря, стало известно, что в Южно-Африканской Республике ученые нашли новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2.

«Спутник V» входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире. Вакцина была зарегистрирована в государствах Европы, Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке, Азии и Северной Америке.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.