Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Правительство России выделит 3,6 млрд на развитие сельских территорий
Общество
Михаила Боярского госпитализировали
Общество
Песков подтвердил проведение парада Победы в 2021 году
Мир
В Киеве признали зависимость от электроэнергии из России и Белоруссии
Мир
Власти Сан-Марино выразили готовность использовать «Спутник V»
Экономика
Минэнерго и Минфин начали обсуждение субсидирования доставки топлива на Дальний Восток
Происшествия
Разгерметизация резервуаров произошла на АЗС из-за пожара в Новой Москве
Экономика
«Газпром» заявил о снижении запасов газа в ПХГ Франции ниже 30%
Общество
Правительство выделило 6 млрд рублей на обновление парка спецтехники МЧС
Сюжет:

В ЮАР сообщили о получении заявки на регистрацию «Спутника V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подал заявку на регистрацию препарата в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщили в местном министерстве здравоохранения.

Препаратные переговоры: в западных странах растет интерес к вакцине «Спутник V»
Австрия, Германия и Франция изучают возможность использования российского препарата

Уточняется, что соответствующая документация получена Южноафриканским управлением по регулированию медицинских средств (SAHPRA), пишет 16 февраля SABCNews.

Также в минздраве ЮАР заявили, что «продолжают взаимодействовать с производителями «Спутника V»».

3 января стало известно, что Южно-Африканская Республика ведет переговоры с Россией для использования «Спутника V».

Тогда министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе уточнял, что среди прочих переговоры ведутся с производителями из Китая, а также с компаниями Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson.

Ранее, 19 декабря, стало известно, что в Южно-Африканской Республике ученые нашли новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2.

«Спутник V» входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире. Вакцина была зарегистрирована в государствах Европы, Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке, Азии и Северной Америке.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021