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В России впервые с октября выявили менее 14 тыс. случаев COVID-19

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За минувшие сутки в России выявили менее 14 тыс. новых COVID-19, такой низкий показатель зафиксирован впервые с 10 октября 2020 года. Об этом 16 февраля свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

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COVID-19 за прошедший день выявили у 13 233 человек, при этом уточняется, что около 1,5 тыс. человек болеют коронавирусом без симптомов. За сутки от инфекции скончались 459 человек, выздоровели свыше 17 тыс. заболевших.

В Москве за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 1409 пациентов. Это минимальный показатель с 24 сентября. В общей сложности в городе с начала эпидемии выявили 959 405 заболевших, пишет «Газета.ру».

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 099 323 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 979 летальных исходов, выздоровело 3 624 663 человека.

8 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в стране до формирования у населения коллективного иммунитета.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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