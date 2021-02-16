В ЦБ предупредили о серьезном вызове со стороны мошенников

Мошенники вынуждают клиентов банков перевести средства на счет в другом банке, чтобы кредитная организация не могла предотвратить хищение. Об этом во вторник, 16 февраля, рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артем Сычев.

По его словам, мошенники пытаются уговорить клиента снять деньги в банкомате и перевести их через платежный терминал другого банка.

«И таким образом банк, который обслуживает этого клиента, видит просто снятие денег, а куда средства ушли, он не знает. И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и на стороне банков», — цитирует «РИА Новости» Сычева.

Он также добавил, что злоумышленникам всё чаще приходится выдумывать новые способы обмана, так как уровень финансовой грамотности клиентов банков растет.

Днем ранее ЦБ предупредил финансово-кредитные организации о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники крадут денежные средства со счетов юридических лиц с помощью мобильного приложения.

Злоумышленники уже пытались атаковать счета юрлиц, однако банки смогли пресечь их действия. Отмечается, что мошенник был авторизованным клиентом банка и подменял номера счета отправителя.