Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Правительство России выделит 3,6 млрд на развитие сельских территорий
Общество
Михаила Боярского госпитализировали
Общество
Песков подтвердил проведение парада Победы в 2021 году
Мир
В Киеве признали зависимость от электроэнергии из России и Белоруссии
Мир
Власти Сан-Марино выразили готовность использовать «Спутник V»
Экономика
Минэнерго и Минфин начали обсуждение субсидирования доставки топлива на Дальний Восток
Происшествия
Разгерметизация резервуаров произошла на АЗС из-за пожара в Новой Москве
Экономика
«Газпром» заявил о снижении запасов газа в ПХГ Франции ниже 30%
Общество
Правительство выделило 6 млрд рублей на обновление парка спецтехники МЧС

ФСБ задержала в Крыму и Татарстане финансистов ИГ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с Росфинмониторингом пресекли деятельность причастных к финансированию запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Крыму и Татарстане. Об этом 16 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Выгнали из подполья: чем уникальна ликвидация банды террористов в Чечне
Эксперты считают, что серьезных формирований экстремистов в стране сегодня не осталось

На протяжении 2015–2019 годов подозреваемые, которыми оказались российские граждане, собирали средства для последующего их перевода ИГИЛ.

Предварительно в интернете были созданы сообщества, якобы действующие в благотворительных целях.

После проведенных обысков сотрудники ФСБ изъяли средства связи, технику и носители информации.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 и ч. 4 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России возбуждены уголовные дела. Количество задержанных не уточняется.

Накануне ФСБ в Новосибирской и Томской областях пресекли работу межрегиональной ячейки запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

Один задержанный был гражданином России, второй — ближнего зарубежья. В 2020 году они переводили деньги на банковские карты террористической группировки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021