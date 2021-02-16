ФСБ задержала в Крыму и Татарстане финансистов ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с Росфинмониторингом пресекли деятельность причастных к финансированию запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Крыму и Татарстане. Об этом 16 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

На протяжении 2015–2019 годов подозреваемые, которыми оказались российские граждане, собирали средства для последующего их перевода ИГИЛ.

Предварительно в интернете были созданы сообщества, якобы действующие в благотворительных целях.

После проведенных обысков сотрудники ФСБ изъяли средства связи, технику и носители информации.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 и ч. 4 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России возбуждены уголовные дела. Количество задержанных не уточняется.

Накануне ФСБ в Новосибирской и Томской областях пресекли работу межрегиональной ячейки запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

Один задержанный был гражданином России, второй — ближнего зарубежья. В 2020 году они переводили деньги на банковские карты террористической группировки.