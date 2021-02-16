Путин поздравил КамАЗ с 45-летием со дня выпуска первого автомобиля

Президент России Владимир Путин поздравил трудовой коллектив и ветеранов КамАЗа, а также генерального директора группы компаний Сергея Когогина с 45-летием со дня выпуска первого автомобиля. Информация опубликована во вторник, 16 февраля, на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю вас с 45-летней годовщиной выпуска первого автомобиля легендарной марки «КамАЗ». Строительство «КамАЗа» по праву считается одним из наиболее масштабных и востребованных проектов в отечественном автомобилестроении, важным вкладом в укрепление экономической, индустриальной мощи, обороноспособности государства», — заявил Путин.

Он напомнил, что первый автомобиль сошел с конвейера 16 февраля 1976 года.

Президент отметил, что автомобили «КамАЗ» используются в различных сферах — в строительстве и ЖКХ, на сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, в Вооруженных силах РФ.

«Как и десятилетия назад, здесь работают глубоко преданные делу и родному заводу профессионалы, рождаются смелые идеи и по-настоящему инновационные подходы, внедряются прорывные, во многом уникальные технологии, в том числе по будущему производству автомобилей-беспилотников», — добавил российский лидер.

Ранее, 10 февраля, КамАЗ опубликовал видео об электрическом смарт-кроссовере «Кама-1», который был представлен в конце прошлого года.