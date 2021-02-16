Правительство выделило 6 млрд рублей на обновление парка спецтехники МЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить МЧС 6 млрд рублей на обновление парка техники. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Решение о выделении средств было принято в рамках выполнения поручений президента России Владимира Путина. Уточняется, что 6 млрд будут выделено из резервного фонда правительства РФ.

«Поддержанию высокого уровня технического оснащения подразделений МЧС в России уделяется особое внимание. Это одно из важнейших условий оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Решение правительства положительно скажется на защищенности граждан, их имущества, а также объектов экономики от пожаров и ЧС», — говорится в сообщении пресс-службы.

В 2020 году на федеральные средства также была закуплена пожарная техника для МЧС Чувашии. Тогда региону была передана пожарная автоцистерна с улучшенными тактико-техническими характеристиками АЦ-3,2-4-/4 (43265) и пожарная автолестница АЛ-30 (КМАЗ-43502). Поставка осуществлялась в соответствии с государственными контрактами. Общая стоимость двух единиц — 31 млн рублей.