Тарпищев назвал спортивную задачу теннисиста Карацева на 2021 год

Российский теннисист Аслан Карацев после успешного выступления на Australian Open должен ставить себе задачу по итогам года попасть в тридцатку рейтинга ATP (рейтинг сильнейших теннисистов в мире), рассказал «Известиям» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев во вторник, 16 февраля.

Ранее в этот день российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира Australian Open, одержав победу в матче 1/4 финала против болгарина Григора Димитрова. Результат встречи — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу Карацева. Игра длилась 2 часа 25 минут.

«Думаю, он будет под 50 сильнейших (в рейтинге ATP. — Ред.) за этот турнир. Он станет попадать на основные турниры безотборочно. Я думаю, ему нужно ставить задачу в этом году на попадание в тридцатку мировую. Что реально при данной ситуации, а может и выше, многое зависит от жребия», — сказал Шамиль Тарпищев.

По его словам, Карацев всегда был талантливым теннисистом. В 2016 году он был запасным игроком в составе сборной России на Кубке Дэвиса. Однако раскрыться молодому игроку в том числе мешала черед травм.

Большое влияние на карьеру Карацева оказал его тренер из Белоруссии Егор Яцюк, с которым они сошлись в 2019 году, отметил Тарпищев.

«Сошлись характерами, началаcь хорошая профессиональная работа, и в течение двух лет, избавившись от травм, Карацев реально многое сделал в технико-тактическом плане, в игровом. Он быстрее стал играть, играть близко к корту, по восходящему мячу. Он в тупик ставит соперников своим приемом. Подачу стал подавать под 200 км/ч. Техника у него всегда была, но чистоту он приобрел за последнее время», — заключил президент Федерации тенниса России.

В полуфинале Australian Open 27-летний теннисист встретится с сербом Новаком Джоковичем или с немцем Александром Зверевым. Матч Джоковича и Зверева пройдет 16 февраля в 12:30 мск.

Карацев является 114-й ракеткой мира. В серии турниров Большого шлема он выступает впервые, предыдущие его попытки пройти квалификацию не увенчались успехом.

Накануне, 15 февраля, стало известно, что в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии встретятся российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев.

Рублев 15 февраля одержал победу над Каспером Руудом из Норвегии в четвертом круге чемпионата. После первых двух сетов, в которых россиянин обыгрывал соперника (6:2, 7:6), Рууд отказался продолжить борьбу.

Медведев, в свою очередь, обыграл американского спортсмена Маккензи Макдональда в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Australian Open завершится 21 февраля.