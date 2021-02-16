Путин выразил соболезнования родным чемпиона-тяжелоатлета Власова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Юрия Власова, который скончался 13 февраля на 86-м году жизни. Телеграмма главы государства опубликована во вторник, 16 февраля, на сайте Кремля.

«Юрий Власов был прославленным спортсменом, олимпийским чемпионом, сильным, волевым, целеустремленным человеком», — отметил президент.

Он также подчеркнул, что «исключительное трудолюбие и самоотдача позволили ему блестяще реализовать свой незаурядный потенциал, вписать яркие, поистине легендарные страницы в историю отечественной и мировой тяжелой атлетики, многое сделать на общественном поприще».

О смерти Власова сообщил представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев в субботу, 13 февраля. Церемония прощания со спортсменом назначена на 16 февраля. Она пройдет в храме Боткинской больницы в Москве.

Юрий Власов родился 5 декабря 1935 года. В 1960 году он стал олимпийским чемпионом, а на Играх в 1964-м взял серебро. Также Власов являлся четырехкратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы. Спортсмен установил 41 рекорд СССР и 31 рекорд мира.