Брат Тарасова посвятил Кокляеву рэп

Блогер и рэпер Корней Тарасов посвятил рэп представителю силовых видов спорта Михаилу Кокляеву. Об этом 16 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ.

С помощью рэпа Корней решил поддержать своего брата Артема Тарасова, который скоро встретится с силачом в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Исполнитель присоединился к словесной перепалке бойцов, записав видео, где он читает рэп.

«Я как Корней Тарасов, а ты как Кокляев Миша, ведь Артем Тарасов набьет тебе твои уши, ведь Артем Тарасов отдерет твои уши, ведь Артем Тарасов даст тебе по лицу. Ты всего лишь Миша-Коклюша. А мы — братья Тарасовы, нас двое, мы лучшие. И ты будешь убит!» — высказался Корней Тарасов.

Днем ранее Кокляев назвал психологической атакой слова Тарасова, который рассказывал о имеющихся травмах.

Поединок Кокляева с Тарасовым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля. Бои покажет телеканал РЕН ТВ.

Помимо Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.