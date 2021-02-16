Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
В России с осени начнется выпуск новой вакцины от четырех штаммов гриппа
Мир
В НАТО заявили о готовности противостоять и сотрудничать с Россией
Мир
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 109 млн человек
Наука
SpaceX не вернула первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу
Мир
В Японии выбросят часть партии вакцины Pfizer
Экономика
Цена биткоина приблизилась к $50 тыс.
Экономика
В Минсельхозе не увидели причин для роста цен на колбасу в России
Экономика
Цена на платину достигла максимума с 2014 года
Мир
Четыре человека погибли при крушении вертолета на Виргинских островах

Брат Тарасова посвятил Кокляеву рэп

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блогер и рэпер Корней Тарасов посвятил рэп представителю силовых видов спорта Михаилу Кокляеву. Об этом 16 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ.

С помощью рэпа Корней решил поддержать своего брата Артема Тарасова, который скоро встретится с силачом в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Исполнитель присоединился к словесной перепалке бойцов, записав видео, где он читает рэп.

«Я как Корней Тарасов, а ты как Кокляев Миша, ведь Артем Тарасов набьет тебе твои уши, ведь Артем Тарасов отдерет твои уши, ведь Артем Тарасов даст тебе по лицу. Ты всего лишь Миша-Коклюша. А мы — братья Тарасовы, нас двое, мы лучшие. И ты будешь убит!» — высказался Корней Тарасов.

Днем ранее Кокляев назвал психологической атакой слова Тарасова, который рассказывал о имеющихся травмах.

Поединок Кокляева с Тарасовым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля. Бои покажет телеканал РЕН ТВ.

Помимо Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021