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«Ангара» выплатит компенсацию пожаловавшемуся на кошмары после рейса пассажиру

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Иркутская авиакомпания «Ангара» выплатит 300 тыс. рублей пассажиру, которому снятся кошмары после аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает РИА «Новости».

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По словам истца, во время ЧП он получил телесные повреждения: разбито лицо, губы и порван мениск на левой ноге. Его также беспокоит поврежденная нога, из-за чего он не может работать водителем, как раньше. Кроме того, ему снятся кошмары из-за аварии.

Вначале пострадавший потребовал 1 млн рублей, но представитель авиакомпании с иском не согласился. По решению суда компенсация была урезана до 300 тыс. рублей. По данным суда, решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

27 июня 2019 года самолет, принадлежащий авиакомпании «Ангара», при посадке в аэропорту Нижнеангарска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся. При столкновении погибли командир воздушного судна, пилот-инспектор Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. 43 пассажира, в том числе один ребенок, были спасены, но многим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Известно, что при заходе на посадку у самолета отказал левый двигатель.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

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