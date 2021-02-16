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Суд отложил рассмотрение ходатайства о проверке слов Навального на предмет оскорблений судьи и прокурора

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Судья в ходе процесса по делу о клевете в адрес ветерана войны Великой Отечественной войны Игната Артеменко заявила, что ходатайство о выделении материалов для доследственной проверки заявлено преждевременно, сообщает 16 февраля корреспондент «Известий».

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Прокуратура просила направить материалы в Следственный комитет (СК) России для проверки оскорбления судьи и государственного обвинителя со стороны Навального.

«Ходатайство государственного обвинения признать преждевременным, оставить его без рассмотрения. Оценку данному ходатайству дать в итоговом решении по делу», — постановила судья Вера Акимова.

Процесс проходит в Бабушкинском суде Москвы.

12 февраля стало известно, что мировой суд столичного района Южное Медведково в Москве отложил до 16 февраля заседание по делу Навального о клевете в адрес ветерана Артеменко.

В ходе того судебного заседания защита обвиняемого заявила судье Акимовой отвод, сказав, что она не беспристрастна и не может вести данное уголовное дело. После этого судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения об отводе. В итоге ходатайство защиты блогера не было удовлетворено.

Сам ветеран отказался от дальнейшего участия в процессе, так как ему стало плохо на прошлом заседании, а также из-за оскорблений со стороны Навального.

Навального обвиняют в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство Артеменко, которого блогер назвал летом 2020 года предателем. Навальный раскритиковал ролик с поддержкой ветераном поправок в Конституцию России.

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