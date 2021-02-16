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Россия намерена дать импульс процессу сирийского урегулирования

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Россия на встрече астанинского формата по Сирии в Сочи рассчитывает дать импульс процессу сирийского урегулирования. Об этом сообщил во вторник, 16 февраля, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

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«Особо подчеркну, что мы собираемся дать определенный импульс работе не астанинских процессов, а процессу сирийского урегулирования», — сказал он журналистам.

Лаврентьев отметил, что для обсуждения на встречу прибыли делегации ООН, России, Турции, Ирана, а также оппозиции и правительства Сирии. Российская сторона отправила приглашение США, однако американская сторона отказалась от участия.

«Мы отправляли приглашение и нашим американским партнерам для участия в конференции, но, к сожалению, получили отказ. В настоящее время американцы заняты внутренними делами и, видимо, еще не совсем определились с линией на сирийском направлении», — объяснил спецпредставитель.

Лаврентьев уточнил, что Россия не драматизирует тот факт, что работа конституционного комитета по Сирийской Арабской Республике (САР) остановилась. По словам спецпредставителя, Россия намерена обсудить создание конструктивной атмосферы, передает ТАСС.

Переговоры будут проходит на протяжении двух дней — 16 и 17 февраля. Первый день встречи участники проведут в двусторонних и трехсторонних консультациях, а на второй день состоится пленарное заседание.

Ранее, 9 февраля, спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен по итогам закрытой встречи Совета Безопасности по Сирии заявил, что пятая встреча конституционного комитета Сирии не дала результатов. Он отметил, что внес свои предложения в совет по изменению текущей работы комитета в связи с ситуацией.

В конце января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча в астанинском формате по Сирийской Арабской Республике состоится в феврале в Сочи.

Предыдущая встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате прошла в Нур-Султане 10–11 декабря 2019 года. В ней приняли участие делегации правительства арабской страны и сирийской вооруженной оппозиции. Наблюдателями выступили представители ООН, Иордании, Ирака и Ливана.

Следующие переговоры по Сирии должны были состояться в марте прошлого года в Нур-Султане, но их перенесли из-за пандемии COVID-19.

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