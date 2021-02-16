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Путин поздравил Голикову с победой на ЧМ по конькобежному спорту

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Президент России Владимир Путин поздравил Ангелину Голикову с победой на чемпионате мира по конькобежному спорту в нидерландском Херенвене. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

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«Этот триумф убедительно подтвердил ваше блестящее мастерство, отличную физическую подготовку и по-настоящему бойцовский характер, стал значимым вкладом в развитие замечательных традиций отечественной конькобежной школы», — говорится в поздравлении президента.

Кроме того, Путин передал слова признания тренерам и наставникам спортсменки.

Ангелина Голикова выиграла забег на дистанции 500 м. Он принесла единственную золотую медаль в копилку российской команды, став первой россиянкой за 25 лет, победившей на этой дистанции. В 1996 году 500-метровку выиграла Светлана Журова.

Чемпионат мира по конькобежному спорту проходил с 11 по 14 февраля.

Накануне сообщалось, что российские конькобежцы заняли четвертое место в медальном зачете чемпионата мира на отдельных дистанциях, взяв 11 наград по итогам чемпионата. Среди них золотая медаль Голиковой, три серебряные и семь бронзовых.

Конькобежцы из России выступали на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР). Вместо гимна страны на церемонии награждения спортсменов звучал музыкальный фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

Следующий ЧМ по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет в 2023 году.

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