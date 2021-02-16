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ФСБ пресекла деятельность финансистов ИГ в Крыму и Татарстане

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В Крыму и Татарстане пресечена деятельность граждан, которые собирали деньги для боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом сообщает во вторник, 16 февраля, ФСБ России.

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«ФСБ РФ во взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена в республиках Крым и Татарстан деятельность российских граждан, причастных к организации финансирования международной террористической организации «Исламское государство», — приводит «РИА Новости» текст сообщения.

Как отмечается, задержанные в период с 2015 по 2019 год собирали средства в интернете под видом благотворительности для перевода за рубеж на нужды боевиков. У задержанных изъяли средства связи и носители информации. Возбуждены уголовные дела по ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России.

Днем ранее сообщалось, что ФСБ задержала участников межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ), причастных к финансированию террористической деятельности в Новосибирске и Томске.

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