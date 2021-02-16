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В России за сутки выявили 13 233 случая COVID-19

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За минувшие сутки в России зарегистрировано 13 233 случая COVID-19. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

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Наибольшее число случаев вируса за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (1409), Санкт-Петербурге (1082) и Московской области (643).

За минувшие сутки зафиксировано 459 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 627 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 099 323 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 979 летальных исходов, выздоровело 3 624 663 человека.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в РФ, носить маски по-прежнему нужно.

8 февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в стране до формирования у населения коллективного иммунитета.

Также она отмечала, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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