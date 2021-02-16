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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 109 млн человек

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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 109,1 млн человек, а количество случаев с летальным исходом — 2,4 млн. Информация опубликована на портале Университета Джонса Хопкинса во вторник, 16 февраля.

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Согласно данным университета, количество случаев заболевания COVID-19 в мире достигло 109 155 627, а случаев с летальным исходом — 2 407 869.

Наибольшее число заболевших и умерших остается в США, где обнаружено 27 692 967 случаев заболевания и 486 321 жертва COVID-19. За все время пандемии в Соединенных Штатах вылечились более 18 млн человек.

Следом идет Индия, где заболели 10 925 710 человек, скончались 155 813, выздоровели около 11 млн человек. Третье место занимает Бразилия. Там за время пандемии заболели 9 866 710 человек, умерли 239 773, выздоровели более 8,8 млн человек.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что число новых случаев коронавирусной инфекции в мире снижается на протяжении пяти недель подряд.

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