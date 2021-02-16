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В Центробанке рассказали об уловках телефонных мошенников

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Злоумышленники вынуждают клиентов банков перевести им деньги на счет в другом банке, чтобы кредитная организация не могла предотвратить хищение. Об этой уловке мошенников 16 февраля рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артем Сычев.

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Сычев отметил, что мошенники осознают, что их схему могут раскрыть и остановить операцию на стороне банке, поэтому и идут на ухищрения. Они пытаются уговорить клиента снять деньги в банкомате и перевести их через платежный терминал другого банка.

«И таким образом, банк, который обслуживает этого клиента, видит просто снятие денег, а куда средства ушли, он не знает. И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и на стороне банков», — цитирует «РИА Новости» слова представителя ЦБ РФ.

В Центробанке также отметили, что мошенникам все чаще приходится выдумывать новые способы обмана, так как уровень финансовой грамотности клиентов банков растет.

Днем ранее Центробанк предупредил финансово-кредитные организации о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники крадут денежные средства со счетов юридических лиц с помощью мобильного приложения.

Артем Сычев добавил, что, скорее всего, схему с использованием методов социнженерии создатель продал другим участника криминального рынка, поэтому сейчас подобную мошенническую схему использует большое количество групп.

Злоумышленники уже пытались атаковать счета юрлиц, однако банки смогли пресечь их действия. Отмечается, что мошенник был авторизованным клиентом банка и подменял номера счета отправителя.

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