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Цена на платину достигла максимума с 2014 года

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Цена на платину утром 16 февраля достигла рекордных показателей за последние шесть лет. Об этом свидетельствуют данные торгов на американской бирже Comex.

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К 8:23 мск цена на апрельский фьючерс на платину выросла на 1%, достигнув стоимости $1326,5 за унцию. Днем ранее стоимость платины достигала максимума с конца сентября 2014 года — $1333,55 за унцию.

Также агентство Bloomberg 15 февраля приводило прогноз дистрибьютора платиноидов и производителя автомобильных катализаторов Johnson Matthey. В нем указано, что использование платины вырастет из-за увеличения количества большегрузных автомобилей в Китае.

«По мере экономических улучшений в 2021 году промышленный спрос будет поддерживать цены на платину», — цитировало агентство старшего менеджера по сырьевым товарам Phillip Futures Автара Санду.

Ранее в январе на мировых рынках зафиксировали быстрое повышение цен на драгоценные металлы платиновой группы, в частности на родий и палладий. Рост цен объяснялся высоким спросом в реальном секторе. В отличие от золота, которое в основном используется для хранения и в ювелирной индустрии, промышленное значение палладия в последние годы выросло колоссально.

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