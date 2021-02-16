Цена на платину достигла максимума с 2014 года
Цена на платину утром 16 февраля достигла рекордных показателей за последние шесть лет. Об этом свидетельствуют данные торгов на американской бирже Comex.
К 8:23 мск цена на апрельский фьючерс на платину выросла на 1%, достигнув стоимости $1326,5 за унцию. Днем ранее стоимость платины достигала максимума с конца сентября 2014 года — $1333,55 за унцию.
Также агентство Bloomberg 15 февраля приводило прогноз дистрибьютора платиноидов и производителя автомобильных катализаторов Johnson Matthey. В нем указано, что использование платины вырастет из-за увеличения количества большегрузных автомобилей в Китае.
«По мере экономических улучшений в 2021 году промышленный спрос будет поддерживать цены на платину», — цитировало агентство старшего менеджера по сырьевым товарам Phillip Futures Автара Санду.
Ранее в январе на мировых рынках зафиксировали быстрое повышение цен на драгоценные металлы платиновой группы, в частности на родий и палладий. Рост цен объяснялся высоким спросом в реальном секторе. В отличие от золота, которое в основном используется для хранения и в ювелирной индустрии, промышленное значение палладия в последние годы выросло колоссально.