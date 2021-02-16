Цена биткоина приблизилась к $50 тыс.

Стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд. Криптовалюта утром 16 февраля стала стоить более $49,6 тыс., свидетельствуют данные торгов.

К 7:22 мск биткоин стал стоить $49 605, сообщается на портале CoinMarketCap, который считает среднюю цену более чем по 20 биржам.

На бирже Binance в это же время упомянутая криптовалюта выросла почти на 6% — до $49 541, пишет «Газета.ру».

Ранее цена биткоина установила рекорд 14 февраля, превысив $49 тыс.

До этого цена на биткоин обновляла исторический рекорд 9 февраля, тогда она превысила $48 тыс. Котировки росли на новостях о том, что американская компания Tesla инвестировала в биткоин $1,5 млрд.

Эксперты полагают, что этот рост может продолжиться. Как рассказал «Известиям» 9 февраля исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, у биткоина есть все предпосылки для того, чтобы протестировать отметку в $50 тыс.

12 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила о росте рисков инвестиций в криптовалюты. По ее словам, рост цен на биткоин показывает только потенциал волатильности частных криптовалют.