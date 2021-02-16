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В Рособрнадзоре оценили возможность трансформации ЕГЭ

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Изменение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) возможно только в том случае, если поменяются требования и запросы общества. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что каждый год ЕГЭ совершенствуется и технологически развивается. Например, с 2021 года экзамен по информатике будет проходить на компьютерах.

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«Сегодня ЕГЭ — это высокотехнологичный экзамен, обеспечивающий объективную и независимую оценку знаний обучающихся, получивший хорошие отзывы международных экспертов. Трансформацию ЕГЭ мы видим, только если изменятся внешние требования и запросы общества», — цитирует ТАСС начальника управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ведомства Игоря Круглинского.

Круглинский отметил, что по отношению к ЕГЭ выработаны определенные требования. Так, экзамен соответствует федеральным государственным образовательным стандартам, требованиям вуза к абитуриенту и обеспечивает достоверность результатов.

Также ЕГЭ, как отметили в Рособрнадзоре, обеспечивает равные права для всех участников: все школьники пишут экзамен в одинаковых условиях, выполняют одни и те же задания и имеют возможность поступить в любой вуз независимо от места жительства.

«На сегодня это один из самых глубоких, многогранных экзаменов в мировой практике, требующих при выполнении заданий от участников эрудиции, творческого подхода, креативного мышления и умения решать нестандартные задания», — заявили в Рособрнадзоре.

5 февраля Рособрнадзор представил проект расписания ЕГЭ на 2021 год. Основной период сдачи экзамена начнется 31 мая. В 2021 году ЕГЭ будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы, остальные — только русский язык и математику в своих школах.

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