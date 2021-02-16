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Актированные дни для школьников объявили из-за морозов в городах Коми

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В нескольких городах Коми местные управления образования объявили актированные дни. В Воркуте не учатся школьники с первого по восьмой классы. В Сыктывкаре актированный день объявлен для учащихся с первого по шестой классы.

Отменены занятия классов начальной школы в Вуктыле, Княжпогостском и Усть-Цилемском районах. В Усинске не учатся школьники с первого по четвертый классы. В Ижемском районе актировка объявлена для первых и вторых классов, пишет ИА «Комиинформ».

Ранее в Коми ЦГМС сообщили, что в ближайшие дни столбики термометров в ночные и утренние часы будут фиксировать в основном –35 градусов. В приполярных районах и Заполярье температура опустится до –40 градусов.

Такой температурный фон ниже многолетних значений на 10–12 градусов. Последний раз такие сильные и продолжительные морозы в республике отмечались в 2011 году.

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