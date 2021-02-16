В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса из Британии

Новая мутация коронавирусной инфекции обнаружена в Великобритании, штамм уже успел распространиться в общец сложности в 10 странах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование шотландских ученых.

Мутация получила название B1525. Как отмечается, специалисты из Эдинбурга обнаружили его с помощью секвенирования образцов из Дании (35 случаев), Великобритании (32), Нигерии (12), США (7), Франции (5), Ганы (4), Канады (2), Австралии (2), Иордании (2) и Испании (1).

Самые ранние случаи в декабре 2020 года выявили британские и нигерийские ученые, говорится в публикации.

Новый вариант вируса, как отмечают ученые, отличается от доминирующего в Великобритании кентского штамма мутацией Е484К в шиповидном белке, которая также содержится в бразильской, южноафриканской и бристольской разновидностях COVID-19.

В конце декабря 2020 года вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нет оснований сомневаться в эффективности российской вакцины против британского штамма COVID-19. В том же месяце в Великобритании выявили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2. Позже он распространился на 86 стран, сообщали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), Бразилии и Японии (P.1).

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.