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В Минсельхозе не увидели причин для роста цен на колбасу в России
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В Минсельхозе не увидели причин для роста цен на колбасу в России

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На данный момент нет причин для повышения цен на сосиски и колбасы в России. Об этом 16 февраля сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

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В ведомстве отметили, что в начале года наблюдалось снижение цен на свинину из-за перенасыщения рынка. Такая же ситуация наблюдается на рынке мяса птицы. Кроме того, цены на убойное куриное мясо на данный момент ниже, чем в 2019 году.

Таким образом в Минсельхозе отреагировали на сообщения о том, что мясопереработчики добиваются повышения цен на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски. Также в ведомстве подчеркнули, что не получали от компаний подобного обращения.

1 февраля стало известно, что согласно данным Минсельхоза за январь 2021 года отмечалось максимальное подорожание у отечественных производителей огурцов (+9,7%), картофеля (+8,4%) и макарон (+6,6%).

При этом цены на мясо птицы, свинину и баранину выросли незначительно — максимум на 1,7%. Близкая динамика у гречневой крупы — плюс 1,8%. Стоимость яиц на заводах, напротив, упала: 10 штук первой категории стоили 54,2 рубля (–7%), второй — 48,9 рублей (–4,6%).

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